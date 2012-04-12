Горит посёлок в Забайкальском крае: из 35 домов огнём охвачено 14

Забайкальские спасатели в ночь на пятницу эвакуируют жителей посёлка Онон-База в 200 км южнее Читы. Из 35 домов населённого пункта в Одинском районе края огнём охвачено 14. Предположительно, причина возгорания — пал травы и сильный ветер.

"Около 21:35 по московскому времени поступил сигнал о том, что огонь от загоревшейся степной травы из-за порывистого ветра, сила которого достигала 35 метров в секунду, перешел на населенный пункт Онон-База в 200 км южнее Читы", — цитирует ИТАР-ТАСС сотрудника МЧС.

По его словам, чуть более сотни местных жителей на пяти автобусах переправляют в поселок Цохто-Хангил. К тушению огня привлечена оперативная группа ГУ МЧС по Забайкальскому краю. С начала года это первый пожар в России, перекинувшийся на населенный пункт. К настоящему моменту информации о пострадавших пока не поступало.

С наступлением весны в Забайкальском крае обостряется ситуация с природными пожарами. Так, к утру сегодняшнего дня было зафиксировано 26 очагов возгораний в девяти разных районах края.

"Причиной почти половины пожаров являются неконтролируемые палы сухой травы", — прокомментировали тенденцию в пресс-службе Главного управления МЧС по Забайкальскому краю.