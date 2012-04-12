В Москве ищут пропавшего 8-летнего ученика школы №1488 Алексея Шалунова

На юго-западе Москвы в среду днем пропал восьмилетний мальчик - Алексей Шулунов. По информации окружного УВД, в настоящее время полиция вместе с добровольцами принимает все меры для поиска ребенка.

Последний раз ребенка видели в среду недалеко от школы №1488, расположенной в доме 132 на Ленинском проспекте, откуда он вышел после занятий. Пропавший ребенок был одет в черную куртку с красным капюшоном, серые брюки и синюю шапку, передает ИТАР-ТАСС.

В полиции просят тех, кто видел мальчика, сообщить всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы.