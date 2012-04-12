В Новосибирске из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

В Новосибирске жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за произошедшего крупного пожара. Инцидент произошел вечером в четверг, 12 апреля. Огнем охвачена кровля пятиэтажного жилого дома номер 19 на улице Гоголя.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Пожару был присвоен второй ранг, были эвакуированы жильцы 5-этажного дома, передает РИА Новости. В борьбе с огнем принимали участие около 40 сотрудников МЧС России. В 21.30 мск пожар был локализован.