В Волгограде произошел пожар на территории металлургического завода "Красный Октябрь". В настоящее время пожарные расчеты тушат возгорание. Пожар произошел в четверг, 12 апреля.

По данным МЧС России, в одном из цехов завода горит трансформаторная подстанция. Пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА Новости. Сообщение о пожаре на территории завода поступило в оперативные службы во второй половине дня.