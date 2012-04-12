В Курске восьмилетний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Курске на улице Карла Маркса нашли тело восьмилетнего мальчика. Тело ребенка было найдено около многоквартирного дома, в котором он проживал на пятом этаже, отмечает Следственный комитет.

По предварительным данным, мальчик находился дома с отцом, который не отпустил его гулять за плохое поведение. Отец вышел из квартиры, оставив сына одного, передает Интерфакс. Вернувшись домой, он обнаружил, что мальчика нет дома. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка.