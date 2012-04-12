Обнажившегося в московском Елоховском соборе мужчину будут лечить

Московские правоохранники сообщили в четверг, что не будут возбуждать дело по поводу хулиганской выходки в столичном храме. Мужчина, который стал виновником скандального инцидента в Богоявленском Елоховском соборе в Москве, пройдет курс лечения.

"Он будет, скорее всего, лечиться, потому что он больше клиент не правоохранительной системы, а министерства здравоохранения. У него явные отклонения, скорее всего, он будет проходить курс психологической реабилитации, чтобы дальше находиться в обществе", - заявил в четверг замначальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Дмитрий Дейниченко, передает радио "Вести FM" .

Он опроверг информацию о том, что этот мужчина имеет какое-то отношение к таможенной службе. Дейниченко сообщил, что на Пасху будет задействовано 90 кинологов с собаками, 12,4 тысяч человек наряда.

"АН" писали, что 8 апреля в Москве в Богоявленском соборе в Елохово на Спартаковской улице днём воскресенья лейтенант таможенной службы во время проведения богослужения зашел в храм, разделся до трусов и в таком виде попытался выйти на амвон.