Мощные землетрясения на Суматре привели к гибели одного человека

Власти Индонезии получили сообщения о смерти только одного человека на острове Суматра из-за произошедших в среду мощных землетрясений. 39-летний мужчина умер от сердечного приступа.



Еще четыре человека получили разные по степени тяжести ранения.

В северной части Суматры, больше всего пострадавшей от подземных толчков, работают три группы экспертов, оценивающих понесенный населением ущерб. По первым данным, населенные пункты Суматры не слишком сильно пострадали от землетрясений.

В среду близ берегов Индонезии произошло землетрясение, магнитуда которого, по уточненным данным, составила 8,7. Далее последовали еще несколько серий мощных подземных толчков.

Предполагалось, что может сформироваться цунами, однако в итоге высокие волны так и не образовались.



