Паводок в России: без крова остались более 1000 человек (ВИДЕО)

Паводок в России оставил без крова более 1000 человек. Талые воды затопили десятки населенных пунктов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Сложная ситуация в Пензенской, Саратовской, Самарской областях, а также в Мордовии.

Весеннее половодье также может вызвать ЧП в Якутии, Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, Иркутской области, всего в зону паводков в России попадают более 4,7 тысячи населенных пунктов.

По данным МЧС РФ, число подтопленных весенним паводком домов в России выросло за сутки в полтора раза. В безопасные зоны отселены 1060 человек. В 48 населенных пунктах 10 регионов в центре России, на юге и вдоль Волги подтоплено 2477 жилых домов. В этих зданиях проживают 5200 человек, в том числе 646 детей.

Накануне было подтоплено 1800 домов.В воде также оказались 595 приусадебных участков.

В Центральной России и Поволжье подтоплено 45 низководных мостов, две насыпные плотины и два участка дорожного полотна. На помощь местному населению брошены практически все силы спасателей.

Но "большая" вода продолжает прибывать.Паводковую обстановку контролируют 312 оперативных групп.

Всего в противопаводковых мероприятиях задействованы более 1600 человек. Половодье в центральной России пойдет на спад не раньше следующей недели.