На Урале школьник, которому запретили играть на компьютере, повесился

Подросток, которому было пятнадцать лет, повесился в одном из сел Артинского района. По предварительным данным, он в последнее время слишком увлекся компьютерными играми.



По словам матери, он стал агрессивен, так что она запретила ему играть.

Однажды она не разрешила ему в течение дня играть в компьютер. Подросток ушел в отдельно стоящий нежилой дом, также принадлежащий этой семье, где и повесился, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел еще в конце марта, однако сообщается о нем только сейчас.По этому факту Красноуфимский межрайонный следственный отдел управления СК по Свердловской области проводит проверку.



