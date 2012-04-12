Возросло число жертв авиакатастрофы под Тюменью - умерла женщина

В Тюмени в областной клинической больнице №2 накануне вечером умерла женщина, пострадавшая в 2 апреля при крушении пассажирского самолета ATR-72. В департаменте здравоохранения региона подтвердили информацию о смерти Людмилы Волковой.

У пострадавшей в авиакатастрофе, по данным медиков, были обширные сочетанные травмы: ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, пневмоторакс и ушиб легких. "Все эти дни врачи боролись за ее жизнь, ей было проведено три операции, но спасти женщину, к сожалению, не удалось", – сообщил представитель департамента.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выразил соболезнование родным и близким Людмилы Волковой, передает РИА Новости. "Для вас это самый дорогой и любимый человек. Ничем не унять боль утраты. Вместе с вами мы скорбим и сочувствуем вашему горю", – сказал он.

Самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень – Сургут, разбился 2 апреля вскоре после вылета из аэропорта. На борту находились 43 человека – 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погибли 32 человека, включая всех членов экипажа, 11 получили ранения, один из них находится в московской клинике.

Несколько пациентов по-прежнему находятся в профильных отделениях областной клинической больницы №2, остальные – в реанимационных отделениях. Состояние шести из них оценивается как стабильно тяжелое, еще одного – как крайне тяжелое.