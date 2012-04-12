На Камчатке водолазы обнаружили течь в корпусе сухогруза "Тихон Семушкин", из-за которой не удавалось произвести качественную откачку морской воды, затопившей его машинное отделение.



Причиной течи стал открытый иллюминатор в одном из помещений в кормовой части судна.

Сейчас иллюминатор закрыт. Вдвое увеличена мощность работы насосов, ведущих откачку воды из судна. Его корма, опустившаяся на дно Авачинской бухты, "начала подниматься".

Судно уже больше трех лет стоит у пирса в поселке Авача в пригороде Петропавловска-Камчатского. Сухогруз водоизмещением около 8 тысяч тонн фактически брошен владельцем и разграблен, сообщает ИТАР-ТАСС.

По сведениям краевого управления МЧС, в ночь на 11 апреля "охотники за цветными металлами" выкрутили медные клапаны из системы охлаждения главной машины судна и корабль начал тонуть.

Глубина бухты в районе происшествия не больше 5,5 м. Угрозы полного затопления сухогруза нет. Топлива на его борту нет.

После откачки воды из машинного отделения "Тихон Семушкин" будет отбуксирован в безопасное место. Ситуация возникшая с брошенным кораблем будет рассмотрена сегодня камчатской краевой комиссией по ЧС.



