Стали известны имена петербургских альпинистов, погибших в Хибинах

В Мурманской области при сходе снежной лавины в Хибинах в районе горы Малый Вудьявр погибли члены петербургского альпклуба "Политехник". В результате полученных травм погибли Олег Артемов и Виктор Тимофеев.

Александр Беспамятнов, Александр Терентьев и Майя Купрюхина получили травмы, сообщает Росбалт.

Накануне днем трагедия произошла на сборах питерского альпклуба "Политехник" в Хибинах. Группа из пяти альпинистов и одного инструктора поднималась в кулуаре по маршруту 3А категории сложности на вершину Тахтарвумчорр Южный, левее так называемого откола, и попала под лавину.

Группа альпинистов из 45 человек заехала в район восхождений еще 7 апреля. Они планировали вернуться в Петербург 15 апреля.

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в Хибинах двух туристов. По данным СК РФ, дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, туристическая группа из 5 молодых людей самостоятельно вышла в горы и осуществляла подъем в необорудованном для этого месте.

Назначены экспертизы, устанавливаются конкретные организации, отвечающие за обеспечение противолавинных мероприятий, производится изъятие руководящих документов. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию и проведения противолавинных мероприятий на данном участке, а также действиям лиц, осуществлявших организацию выезда туристов.