4-летний мальчик и спасший его из огня 34-летний сосед умерли в больнице

В Салехарде в больнице в среду скончались в результате отравления угарным газом 4-хлетний ребёнок и мужчина, который вытащил его из пылающего дома и передал пожарным, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ЧП в городе нефтяников произошло накануне вечером: вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Во время возгорания в помещении находился четырехлетний Илья, передает Интерфакс-Урал.

34-летний сосед спас ребенка из огня и передал пожарным. Однако и он, и мальчикуже получили тяжелое отравление угарным газом и ночью скончались в больнице.