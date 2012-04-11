Подросток проломил молотком голову 8-летнему брату и отравился, оба в больнице

В Ханты-Мансийском автономном округе расследуют происшествие в одной из семей, где старший сын избил молотком младшего, а затем попытался покончить с собой. В настоящее время оба брата находятся в больнице города Сургута.

По данным следствия, в Сургуте 9 апреля, когда мальчики находились дома вдвоем, 15-летний подросток из личной неприязни избил 8-летнего брата молотком и ушел из дома. Ребенка без сознания и в крови обнаружила мать, которая и вызвала медиков. Пострадавший был госпитализирован в детское нейрохирургическое отделение городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, со ссылкой на пресс-службу сургутского горуправления МВД передает "Интерфакс-Урал".

Позже старший сын женщины был найден полицейскими в парке "Сайма". Во время задержания подросток сообщил, что хотел покончить с собой и съел 70 таблеток "парацетамола". Он был доставлен в реанимацию детского отделения клинической городской больницы №1.