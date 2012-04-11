Столичные энергетики: грачи прилетели, вьют гнёзда на ЛЭП, отключают свет

В столичном регионе ОАО "МОЭСК" за последнюю неделю зафиксировано три отключения по вине птиц. Вороны и грачи в Москве и Московской области с началом весны стали устраивать гнезда на опорах ЛЭП и подстанциях.

К серьезным последствиям это пока не привело, хотя птицы используют для обустройства своих жилищ не только прутья и ветки, но и проволоку, сообщила в среду замдиректора департамента технической инспекции ОАО "МОЭСК" Наталья Шаталова, передает Интерфакс.

"Вороны - довольно сильные птицы. Доводилось наблюдать, как они тащат в клювах куски проволоки длиной до 5 метров", - сообщила Шаталова.

В настоящее время энергетики для борьбы с пернатыми применяют вертушки, противопосадочные устройства - так называемые "ежи", а также биоакустические отпугиватели, которые с определенной периодичностью издают отпугивающие звуки, но при этом абсолютно безопасны как для птиц, так и для людей.