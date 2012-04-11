У берегов Суматры продолжаются сильные землетрясения

У западного побережья индонезийского острова Суматра в Индийском океане в среду произошло в общей сложности 23 сильных землетрясения, в том числе не менее пяти в минувший час. Это сообщает Геологическая служба США.



По данным индонезийских сейсмологов, магнитуда наиболее мощного из них составила 8,9 (по данным американских сейсмологов - 8,6). Геологическая служба США сообщила, что эпицентр его находился в 495 км к юго-западу от города Банда Ачех - столицы провинции Ачех - на глубине 23 км, сообщает «Интерфакс».

Магнитуда последних землетрясений составила более 5,0.

Сообщается, что Международный аэропорт тайского курортного острова Пхукет возобновил свою деятельность.

Это решение было принято после того, как власти Таиланда отменили предупреждение о цунами. Работа аэропорта была приостановлена в связи с угрозой цунами, вызванной серией мощных землетрясений у индонезийского острова Суматра.



