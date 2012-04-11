Ростуризм открыл "горячую линию" после произошедшего землетрясения у берегов Индонезии и возникновения угрозы цунами в Индийском океане. Заработал оперативный штаб для помощи туристам, находящимся в Таиланде.



Родственникам и близким находящихся в Индонезии и Таиланде туристов рекомендуется обращаться по телефонам: +7 (917) 540-51-21 (круглосуточно) и (495) 607-39-32 (с 09.00 до 18.00).

В то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что среди россиян, прибывших на тайский остров Пхукет по линии туроператоров, нет никакой паники, меры безопасности принимаются в строгом соответствии с инструкциями.

"У основных туроператов по Таиланду там находятся собственные офисы, которые занимаются туристами. Все россияне оповещены об опасности. Тайские власти после прошлого цунами сделали серьезные выводы. Все действуют строго по инструкции, спокойно, без паники и организованно, знают, что надо делать. С первой линии у моря отели сами эвакуируют туристов. Всех людей, которые были в аэропорту и не смогли вылететь, размещают в расположенном выше городе Пхукет Таун. Двадцать туристов туроператора "Натали Турс", проживающих в отеле на первой линии, которые в среду находились на экскурсии по острову, привезли в офис туроператора в том же городе, чтобы они ждали дальнейшей информации о ситуации на побережье", - рассказала Тюрина, сообщает РИА Новости.

Власти Таиланда приняли решение приостановить работу аэропорта на Пхукете в связи с угрозой цунами.

"Аэропорт закрыт в соответствии с инструкцией, потому что расположен близко к морю. В момент прихода волны не должно быть людей в самолетах, не должно быть самолетов на полосе. Все происходит спокойно и организованно", - добавила Тюрина.

Она говорит, что большое число звонков в консульский отдел посольства России в Таиланде объясняется тем, что многие туристы отдыхают там самостоятельно, без помощи туроператоров.

"Кроме консульства этим туристам некуда обратиться. Плюс родственники волнуются, обрывают телефоны. На пляже Патонг тоже есть угроза цунами, но там находятся отели городского типа, в которых русские жить не любят ", - рассказала представитель РСТ.







