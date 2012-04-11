На тайском Пхукете паника: туристы пытаются уехать в горы

На популярном курорте Пхукете ожидается цунами после землетрясения магнитудой 8,6 в Индийском океане. Российские туристы, находящиеся на острове, описывают обстановку в Интернете, в блогах и на форумах.



"А вот на Пхукете паника - высокая вероятность цунами. Очевидцы в FB пишут, что на побережьях воют сирены, на дорогах пробки: все стараются побыстрее смыться с берега. Люди в панике, связь не работает - возможно, не выдерживает нагрузки. Даже из районов, которые расположены далеко от пляжей, люди стараются перебраться повыше", - сообщает lenka_kalinka.

"Пхукет потрясло около 15:30 два раза (достаточно ощутимо, мы в частном доме живем) и вот недавно еще один раз, но слабее", - пишет chimotofuka.

Некоторые пользователи жалуются на проблемы со связью. Пользователь с ником slizer рассказывает: "Меня тоже тряхнуло немного, чуть-чуть ощущал. Связь не работает, живу на юге Пхукета".

"Пхукет. Мы на крыше. Трясет, угроза цунами. Море в ста метрах. Народ вокруг молится и читает новости в Интернете, - освещает события в Twitter Anna_Najada. - А в горы никакие машины не едут, все прячутся".

Alexseo пишет: "Только что разговаривал с друзьями - у них все тихо, ушли в горы. Они на Пхукете".

"На горе Биг Будды куча народу, ждут цунами. Волна была только одна. С наступлением темноты все повалили вниз", - отмечает saintd.

Многие самостоятельно отправляются в горы. По информации очевидцев, на дороге к горе Большого Будды образовались пробки из-за большого числа желающих скрыться в горах, сообщает РБК.

По последним данным, высота волны, которая достигнет побережья популярного курорта, составит 25 см, заявили в российском посольстве в Таиланде. Российских туристов эвакуировали, когда еще не было информации о высоте волны, заявили в посольстве.

Ранее стало известно, что на Пхукете приостановлена работа аэропорта.

"АН" писали, что из-за серии мощных землетрясений, произошедших в течение сегодняшнего дня у берегов Индонезии, в 28 странах объявлено предупреждение о цунами.