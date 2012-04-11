Россияне в Таиланде спасаются от цунами, возможном после землетрясения

Российских туристов, отдыхающих в провинции Пхукет в Таиланде, эвакуируют из отелей на возвышенности. Эвакуация происходит не только на Пхукете, но и в Пхангнга и на острове Краби.

Об этом сообщают сами туристы и сообщил глава пресс-службы Ростуризма Олег Мосеев. О том, что туристов эвакуируют, сообщил и генеральный консул РФ в Таиланде Андрей Дворников.

По последним данным, около 25 тысяч наших соотечественников могут в эти дни находиться в Таиланде. В Ростуризме уже заработал оперативный штаб для помощи туристам, передает РИА Новости.

Высота цунами, которые в среду могут обрушиться на восточное побережье Таиланда после землетрясения магнитудой 8,9 у побережья индонезийского острова Суматры, предположительно, составит около четырех метров. Ожидается, что первые волны достигнут побережья Андаманского моря на востоке Таиланда в 18.00 вечера по местному времени (15.00 мск). Туристов просят оставаться в отелях и ни в коем случае не выходить на побережье. Власти Таиланда приняли решение приостановить работу аэропорта на курортном острове.

Предположительно, на Таиланде может произойти самый сильный удар.

Мощное землетрясение магнитудой 8,9 произошло сегодня в Индонезии на острове Суматра. Геологическая служба США установила, что эпицентр землетрясения располагался в 33 км под землей 431 км от города Банда Ачех, столицы провинции Ачех и в 962 км от столицы Малайзии - Куала-Лумпура.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, подземный толчок может вызвать цунами в Индонезии, Шри Ланке, Австралии, Пакистане, Сомали, Иране, ОАЭ, ЮАР, Сингапуре и некоторых других странах.