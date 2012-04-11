Группа альпинистов, попавшая под сход лавины в горном массиве Хибины Мурманской области - спортсмены клуба "Политехник" Политехнического университета Санкт-Петербурга. Полной информации о ЧП пока нет.

Подробностями ЧП представители альпклуба, пока не делятся, сообщает "Фонтанка.ру". Тем не менее, старший тренер "Политехника" Евгений Лобачёв сообщил изданию, что сейчас также находится в Хибинах.

Лобачев опроверг данные местных спасателей о том, что пострадавшие — незарегистрированная группа. Он уточнил, что в Хибинах сейчас проходит официальный зарегистрированный туристический сбор, участников — около полусотни.

Пока у него также нет полной информации по пострадавшим. Базируются туристы в 25 километрах от Кировска, точное же место ЧП Лобачев не назвал.

"АН" писали, что днём в среду в Хибинах произошел сход лавины. Как минимум два человека погибли, есть пострадавшие.

Напомним, 7 марта в Хибинах в одном из ущелий в районе перевала Ферсмана найден погибшим Афанасьев, руководитель турклуба подмосковной Коломны.