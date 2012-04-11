Граждане России не пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Граждане России не пострадали в результате мощного землетрясения в Индонезии на острове Суматра.

Мощное землетрясение магнитудой 8,9 произошло сегодня в Индонезии. Пресс-секретарь посольства РФ в Индонезии Дмитрий Солодов сообщил, что россияне не пострадали. "У нас очень мало там туристов, если вообще есть. Речь идет о провинции Ачех - это север острова Суматры".

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, подземный толчок может вызвать цунами в Индонезии, Шри Ланке, Австралии, Пакистане, Сомали, Иране, ОАЭ, ЮАР, Сингапуре и некоторых других странах.

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно сообщил, что угрозы цунами нет. Но связать с городом, ближайшем к эпицентру стихии пока не удается.

Власти Таиланда объявили угрозу цунами для шести провинций страны, в том числе, южной провинции Пхукет. Началась эвакуация населения с побережья Андаманского моря. Людям предписано укрыться на на возвышенностях как можно дальше от моря.

В Индонезии происходит больше всего в мире землетрясений. В 2004 году у побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее за последние 40 лет в мире землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

