Туристы из Петербурга погибли при сходе лавины в Хибинах

В Мурманской области под лавину в Хибинах попали пятеро туристов из Петербурга. По предварительным данным северо-западного регионального центра МЧС, два человека погибли, один пострадал.

На место происшествия выехала группа спасателей из Кировска. Спасателям в МЧС дозвонился один из туристов. Группа туристов зарегистрирована не была, передает РИА Новости.

По словам очевидцев, по предварительным данным, под лавину попала туристическая группа из Петербурга в количестве пяти человек.

Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Геологический возраст — порядка 350 млн. лет. Вершины платообразные, склоны крутые с отдельными ледниками и снежниками. Высшая точка — гора Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем моря). В центре расположены плато Кукисвумчорр и Часначорр. У подножия расположены города Апатиты и Кировск. У подножия горы Вудъяврчорр — Полярно-альпийский ботанический сад-институт.