Мощное землетрясение магнитудой 8,9 произошло в Индонезии, есть угроза цунами

Мощное землетрясение магнитудой 8,9 произошло сегодня в Индонезии на острове Суматра. Сообщений о жертвах и разрушений пока не поступало.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, подземный толчок может вызвать цунами в Индонезии, Шри Ланке, Австралии, Пакистане, Сомали, Иране, ОАЭ, ЮАР, Сингапуре и некоторых других странах, передает Интерфакс.

Геологическая служба США установила, что эпицентр землетрясения располагался в 33 км под землей 431 км от города Банда Ачех, столицы провинции Ачех и в 962 км от столицы Малайзии - Куала-Лумпура.