В Иркутске неизвестные похитили девочку по дороге из школы

В Иркутске неизвестные накануне похитили девочку, ученицу 7 класса - уроженку Азербайджана, когда она с подружками возвращалась из школы домой. Три семиклассницы вечером шли домой, когда к ним подъехал автомобиль «Тойота».

Из иномарки вышли двое мужчин и насильно усадили в салон школьницу .Не исключено, что похищение девочки связано со свадебным восточным обычаем. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения в Иркутске школьницы. Дело возбуждено по УК РФ "похищение человека".

Полиция ведет розыск ребенка и похитителей.Следствием отрабатывается ряд версий преступления.