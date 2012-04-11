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В Иркутске неизвестные похитили девочку по дороге из школы

11 апреля 2012, 12:53 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В Иркутске неизвестные похитили девочку по дороге из школы

В Иркутске неизвестные накануне похитили девочку, ученицу 7 класса - уроженку Азербайджана, когда она с подружками возвращалась из школы домой. Три семиклассницы вечером шли домой, когда к ним  подъехал автомобиль «Тойота».  

Из иномарки вышли двое мужчин и насильно усадили в салон школьницу .Не исключено, что  похищение девочки связано со свадебным восточным обычаем. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения в Иркутске школьницы. Дело возбуждено по УК РФ "похищение человека".

Полиция ведет розыск ребенка и похитителей.Следствием отрабатывается ряд версий преступления.

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