В ДТП на улице Кораблестроителей: «Фольксваген» развалился на части
11 апреля 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
ГИБДД по Петербургу и Ленобласти выясняет обстоятельства ДТП на улице Кораблестроителей, в результате которого автомобиль «Фольксваген» буквально развалился на части.
Очевидцы сообщили «БалтИнфо», что накануне вечером на Кораблестроителей столкнулись четыре машины.
Один из водителей, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. В воздухе автомобиль «Фольксваген» перевернулся, у него отлетела передняя ось, двигатель машины влетел в другой автомобиль, ВАЗ 2109, ехавший навстречу. Уже он задел «Форд» и «Мицубиси».
Пассажиры не получили серьезных травм, только водитель «Фольксвагена» сломал ребра.