В ДТП на улице Кораблестроителей: «Фольксваген» развалился на части

ГИБДД по Петербургу и Ленобласти выясняет обстоятельства ДТП на улице Кораблестроителей, в результате которого автомобиль «Фольксваген» буквально развалился на части.



Очевидцы сообщили «БалтИнфо», что накануне вечером на Кораблестроителей столкнулись четыре машины.

Один из водителей, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. В воздухе автомобиль «Фольксваген» перевернулся, у него отлетела передняя ось, двигатель машины влетел в другой автомобиль, ВАЗ 2109, ехавший навстречу. Уже он задел «Форд» и «Мицубиси».

Пассажиры не получили серьезных травм, только водитель «Фольксвагена» сломал ребра.