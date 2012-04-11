Водитель «Мерседеса» после ДТП набросился на водителя «скорой помощи»

В Москве на улице Ангарской произошло столкновение автомобиля «Мерседес» и машины «скорой помощи». В результате ДТП пострадали два фельдшера и водитель «скорой». Водитель «Мерседеса» врезался в спецмашину сзади.

После этого он выскочил из своей иномарки и набросился на шофёра «скорой». Он ударил водителя по лицу. Злоумышленник скрылся с места аварии, бросив машину, передает Интерфакс.

По уточненным данным, инцидент произошел в минувший вторник. В результате ДТП пострадали девушка-фельдшер 23 лет, врач - молодой человек 25 лет и 49-летний водитель машины «скорой помощи». «Мерседес» зарегистрирован на жительницу Подмосковья. Сейчас ведется розыск водителя.