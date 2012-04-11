Возбуждено уголовное дело по факту убийства Метина Мехтиева

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства мусульманского общественного деятеля Метина Мехтиева. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тело гражданина Азербайджана Метина Мехтиева, 1978 года рождения было обнаружено у дома №43 по улице 2-ая Брестская (район Белорусского вокзала).

Неизвестные перерезали ему горло ножом, после чего исполосовали лицо. От полученных ранений он скончался на месте. По словам очевидцев, нападавших было пятеро, среди них была одна девушка, сообщает РБК.

Мехтиев – бывший глава Международного отдела Исламского культурного центра России, автор ряда материалов по ситуации на Кавказе, сотрудничавший с Российским конгрессом народов Кавказа, Духовным управлением мусульман России. По словам хорошо знавших его людей, в последнее время он занимался коммерческой деятельностью.

Несколько лет назад на Метина Мехтиева было совершено нападение в центре Москвы, в результате чего он был госпитализирован.