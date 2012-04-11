Неизвестные обстреляли дом председателя городского суда Хасавюрта

В Дагестане неизвестные накануне из гранатомета обстреляли дом председателя федерального суда города Хасавюрт. Инцидент произошел приблизительно в 22:20 на улице Маркова в Махачкале.

Неизвестные выстрелили из гранатомета в окно дома председателя горсуда. По предварительным данным, ранены его жена и ребенок, передает Интерфакс.

По данным дагестанской полиции, преступники скрылись на машине. Обстоятельства произошедшего выясняются.