В Москве убит мусульманский общественный деятель Метин Мехтиев

В Москве неизвестные во вторник зверски убили мусульманского общественного деятеля Метина Мехтиева.На 2-й Брестской улице около дома № 43 было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Проверкой установлено, что убитый - Метин Мехтиев, 1978 г. р. Источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник ударил Махтиева ножом в шею и изуродовал ему лицо, передает Интерфакс.

По предварительным данным, мужчина вышел за продуктами и ждал приезда домой жены с их двухмесячным ребенком.

Метин Мехтиев ранее возглавлял международный отдел Исламского культурного центра России.

Проводятся оперативно-следственные действия.