В Москве убит мусульманский общественный деятель Метин Мехтиев
11 апреля 2012, 08:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве неизвестные во вторник зверски убили мусульманского общественного деятеля Метина Мехтиева.На 2-й Брестской улице около дома № 43 было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
Проверкой установлено, что убитый - Метин Мехтиев, 1978 г. р. Источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник ударил Махтиева ножом в шею и изуродовал ему лицо, передает Интерфакс.
По предварительным данным, мужчина вышел за продуктами и ждал приезда домой жены с их двухмесячным ребенком.
Метин Мехтиев ранее возглавлял международный отдел Исламского культурного центра России.
Проводятся оперативно-следственные действия.