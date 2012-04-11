Пожарный автомобиль, мчавшийся на вызов, насмерть сбил 23-летнего мотоциклиста

В Амурской области под колесами пожарного ЗИЛА накануне вечером погиб 23-летний местный житель. На уличном перекрёстке в селе Екатеринославка он на полном ходу врезался в спецмашину на мотоцикле Honda.

Мотоциклист от полученных травм скончался в больнице через два часа после аварии.

"Авария произошла во вторник в 20:40 по местному времени (18:40 мск - "АН"). Пожарная машина марки ЗИЛ двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. На пересечении улиц Новая и Пионерская произошло столкновение с мотоциклом Honda, которым управлял 23-летний молодой человек", - сообщила в среду представитель пресс-службы регионального управления ГИБДД Мария Забыкина, передает дальневосточное агентство "Порт Амур".

В отношении 33-летнего водителя пожарной машины мера пресечения не избиралась.

