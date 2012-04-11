Взрыв на пункте приёма металлолома в центре Приамурья, погиб человек
11 апреля 2012, 07:38 [ «Аргументы Недели. Благовещенск» ]
В центре Амурской области в 162 км у востоку от Благовещенска утром среды взлетел на воздух пункт приёма вторчермета в посёлке городского типа Завитинске. Взорвался неизвестный предмет. По информации регионального МЧС, в ЧП погиб 53-летний мужчина.
На месте происшествия работает оперативная группа пожарной части Завитинска, сотрудники полиции, скорой помощи, ФСБ, передает дальневосточное агентство "Порт Амур".
Отметим, что в 55 километрах от Завитинска около села Екатеринославка Октябрьского района расположен военный полигон в/ч 21720.