Взрыв на пункте приёма металлолома в центре Приамурья, погиб человек

В центре Амурской области в 162 км у востоку от Благовещенска утром среды взлетел на воздух пункт приёма вторчермета в посёлке городского типа Завитинске. Взорвался неизвестный предмет. По информации регионального МЧС, в ЧП погиб 53-летний мужчина.

На месте происшествия работает оперативная группа пожарной части Завитинска, сотрудники полиции, скорой помощи, ФСБ, передает дальневосточное агентство "Порт Амур".

Отметим, что в 55 километрах от Завитинска около села Екатеринославка Октябрьского района расположен военный полигон в/ч 21720.