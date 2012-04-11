ЧС в Забайкалье: выгорело более 1,5 тыс га в 28-ми лесных пожарах за сутки

В девяти районах Забайкальского края в среду горит почти тысяча гектаров тайги. Режим ЧС сохраняется. Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 28 лесных пожаров на площади более 1500 гектаров.

"Пока удалось потушить лишь 11 возгораний, действующими остались 17 пожаров в девяти районах края на площади в 890 гектаров. Восемь очагов на площади почти 570 гектаров локализованы", - сообщили в главке МЧС РФ по Забайкальскому краю, передает ИТАР-ТАСС.

"В числе локализованных - крупный пожар в Улётовском районе, где огонь успел пройти 350 гектаров леса. Второй крупный пожар еще распространяется в Шилкинском районе и уже достиг площади в 250 гектаров. Борьбу с огненной стихией ведут более 170 человек и 45 единиц техники", - уточнили в МЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в Забайкальском крае зарегистрировано 132 лесных пожара, которые повредили и уничтожили свыше 6800 гектаров тайги.

"И количество возгораний, и площадь огня в этом году превышает прошлогодние показатели на эту же дату более чем в два раза", - подчеркнули в МЧС.

Напомним, с 26 марта из-за угрозы пожаров в тайге в Забайкальском крае введен режим ЧС. Запрещена любая хозяйственная деятельность в лесах, охота и простое посещение лесных массивов. На въездах в лес дежурят сотрудники полиции и муниципалитетов.