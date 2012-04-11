На Дальнем Востоке потомки чеховского "злоумышленника", откручивавшего гайки на грузила с железнодорожного полотна, пустили на дно почти новый сухогруз водоизмещением свыше 8000 тонн у причала порта "Нацрыбресурс" в поселке Авача на Камчатке.

Экипажа на борту тонущего судна нет. В ночь на среду специалисты СахБАСУ со спасателя "Ростов Великий" начали откачку воды из трюмов и машинного отделения сухогруза "Тихон Сёмушкин". После завершения этих работ и герметизации корпуса сухогруз будет выведен на мелководье.

"Судно "Тихон Семушкин" из-за спора хозяйствующих субъектов больше трех лет стоит брошенным у пирса в поселке Авача. Накануне вандалы выкрутили медные клапаны из системы охлаждения главной машины, в машинное отделение хлынула вода. Судно опустилось кормой на грунт, возникла опасность завала сухогруза на борт и разлива топлива", - пояснил министр специальных программ и по делам казачества края Сергей Хабаров, передает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

Он добавил, что согласно документам, в танках судна может находиться свыше 90 тонн мазута.

"Фактический объем нефтепродуктов в настоящее время уточняется", - сказал камчатский министр.

Накануне оперативный штаб принял решение о привлечение к работам по откачке топлива и герметизации корпуса сухогруза специалистов Камчатского филиала СахБАСУ.

"Тихон Семушкин" уже фактически разграблен, - отметил Сергей Хабаров. - В результате хозяйственных споров предпринимателей Камчатка потеряла практически новый сухогруз водоизмещением больше 8 тысяч тонн, который мог бы приносить пользу, доставляя грузы на полуостров".

Будет ли заведено уголовное дело на мародёров, похитивших медные клапаны и приёмщиков цветмета, Сергей Хабаров уточнить "АН" пока не смог.

Напомним, сухогруз "Тихон Сёмушкин" (порт приписки - Петропавловск Камчатский, собственник ЗАО "Флот 4") печально прославился тем, что в 2006 году более полугода вместе с экипажем провёл во вьетнамском порту Хайфон. Судно не выпускали из дока ввиду неуплаты стоимости произведённого ремонта, а моряки не могли его покинуть, потому, что им год не платили зарплату.

Однопалубное судно "Тихон Сёмушкин" типа "Валилий Шукшин" (проект 1588), постороено на судоверфи "Ока" в городе Навашино Горьковской области в 1982 году по заказу Камчатского морского пароходства. С 2004 года им владело ООО "Камчатморфлот". В 2006 году ЗАО "Флот 4" сдавало судно с экипажем напрокат иностранным фирмам. В 2007 году после вмешательства камчатских властей сухогруз с командой был возвращён из вьетнамского плена в порт приписки.