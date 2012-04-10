В Ижевске полиция нашла артиллерийский снаряд в куче мусора

В Ижевске полицейские нашли артиллерийский снаряд в промышленной зоне одного из предприятий, расположенного в Ленинском районе города. Снаряд был обнаружен в куче металлолома и мусора.

По предварительной версии, это снаряд времен Великой отечественной Войны. Где сейчас находится опасная находка неизвестно, отмечает РИА Новости. В настоящее время сотрудники полиции ведут проверку по факту обнаружения снаряда.