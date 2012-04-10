В Иране задержали двух граждан России

В Иране задержаны сотрудники специализирующейся в области золотодобычи совместной казахстанско-иранской компании "Зар кух". В числе задержанных, отмечает Министерство иностранных дел РФ - двое граждан России.

В Тегеране были задержаны А. Кайсин и А. Романенко. "Посольство Российской Федерации в Тегеране в координации с посольством Казахстана предприняло срочные меры по установлению местонахождения росграждан, организации встречи с ними представителей консульского отдела и выяснению причин задержания", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского МИД.