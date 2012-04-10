В Самаре от отравления газом погибли три человека

В Самаре три человека погибли от отравления газом. Инцидент произошел во вторник, 10 апреля. Тела троих человек, в том числе пятилетнего ребенка были найдены в квартире в одном из домов Самары.

По данным СК РФ, тела погибших были найдены в однокомнатной квартире дома, расположенного на улице Физкультурной. Один из погибших - пятилетний ребенок. Также отмечается, что из квартиры госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. По предварительным данным, смерть трех человек наступила в результате отравления бытовым газом.