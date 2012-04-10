В Чувашии легковушка опрокинулась в кювет с водой

В Чувашии автомобиль опрокинулся в кювет с водой. Инцидент произошел во вторник в городе Канаше. В результате три человека погибли, еще двое пострадали. В кювет попал автомобиль "ВАЗ-2114".

Двигаясь по улице Раздольная, легковушка при повороте налево на улице Машиностроителей попала в кювет и опрокинулась. В результате аварии скончались водитель 1984 года рождения, пассажиры - девушка 1984 года рождения и парень 1991 года рождения, передает РИА Новости. Владелец автомобиля 1982 года рождения, который находился в салоне, и пассажир 1985 года рождения остались живы.