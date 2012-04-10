В России начались паводки, более 10 населенных пунктов затоплены

В России затоплены более 10 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сейчас в Саратовской области, где из-за "большой воды" жителям пришлось покинуть свои дома. Вместе со спасателям там работают и психологи.



В Тукаевском районе Татарстана спасатели МЧС дежурят уже вторые сутки. Здесь может прорвать дамбу – тогда затопит деревню Азьмушкино. Река Шильна вышла из берегов, размыта единственная дорога, соединяющая населенный пункт с райцентром. Вода стоит уже практически у стен домов. Спасатели вместе с местными жителями ее откачивают, параллельно с помощью экскаваторов роют траншею, чтобы отвести потоки от жилья.

В Алексеевском районе в воде оказались минимум полтора десятка домов. В Воде единственный мост, по которому можно было попасть на ферму. Уже сутки туда не могут подвезти корма и отправить на комбинат собранное молоко.

"Большая вода" добралась и до Саратовской области. Вышли из берегов многие реки, в том числе крупный приток Волги — Терса. Десятки населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Наиболее сложная ситуация — в селе Криуша, здесь эвакуированы жители более двадцати домов.

В Башкирии никто не ожидал такого стремительного наступления воды. Из-за резкого повышения температуры в степных районах республики снег растаял буквально за два дня. Уровень воды в реке Ря поднялся почти на 3 метра. В результате в селе Ермекеево подтопило 170 домов, в которых проживает 320 человек. В соседнем Рятамаке затопленными оказались 124 дома.



