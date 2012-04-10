В Москве без вести пропал следователь УВД по Юго-Восточному округу

В Москве пропал следователь УВД по Юго-Восточному округу города. Его родители утверждают, что он пропал без вести. По их словам, они уже несколько дней не могут с ним связаться. В настоящее время следователя ищет полиция.

По данному факту проводится проверка, опрашиваются друзья и сослуживцы пропавшего. Имя пропавшего сотрудника УВД - Артем Орлов, он капитан юстиции, сообщает РИА Новости. В полиции есть сведения о том, что пропавший следователь поссорился с женой, после чего собрал вещи и уехал с другом на личной машине.