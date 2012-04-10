Уничтоженные на Ставрополье боевики готовили теракты на Пасху

Четверо боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации в ночь на вторник в Нефтекумском районе на Ставрополье, готовили теракты в предстоящие религиозные и майские праздники.

Силовики обладали информацией о подготовке терактов. Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ, передает ИТАР-ТАСС .

Вечером 9 апреля при попытке остановить автомобиль, в котором ехали боевики, произошла перестрелка, четверо подозреваемых были убиты. В их автомобиле были обнаружены самодельные бомбы, оружие и боеприпасы.

По данным СК РФ, убитыми оказались жители Нефтекумского района Мурат-Али Бейбулов и Муратхан Нурлумбаев 1983 года рождения, а также Заирхан Аджимусаев и Руслан Абдулкаримов 1984 года рождения.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатки и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пятеро боевиков, в том числе одна женщина, уничтоженных 10 апреля в Минеральных Водах, входили в ту же и группировку, что и убитые в Нефтекумском районе. Они также готовили теракты на Пасху, пишет «Российская газета». Источник издания сообщил, что боевики в течение двух часов отстреливались и забрасывали силовиков гранатами.