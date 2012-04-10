В Таиланде погиб дайвер из России - 41-летний уроженец Хабаровска

В Таиланде 9 апреля во время занятий дайвингом погиб турист из России 41-летний уроженец Хабаровска Дмитрий Климченко.

Вице-консул посольства РФ в Бангкоке Павел Преснецов уточнил, что россиянин погиб во время погружений группы туристов неподалеку от Паттайи, передает Интерфакс.

В настоящее время российские дипломаты выясняют, клиентом какой туркомпании был погибший мужчина и другие подробности.