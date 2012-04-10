В Москве на Ореховом бульваре сгорел пассажирский автобус

В Москве сегодня утром загорелся и полностью выгорел пассажирский автобус. В результате инцидента никто не пострадал. Машина стояла на обочине на Ореховом бульваре. Водитель собирался выехать на маршрут.

Пассажиров в салоне автобуса еще не было.Возгорание произошло в моторном отсеке. Огонь быстро охватил багажное отделение и салон.

При возгорании автобуса пострадали три припаркованные рядом иномарки. По этой причине движение автомашин по Орехову бульвару было значительно затруднено. Причины возгорания в автобусе выясняются.