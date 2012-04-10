В Ленобласти ищут еще одного ребенка

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в дежурную часть ОМВД России по Лодейнопольскому району поступило заявление от 35-летней жительницы этого райцентра Ленинградской области.

Женщина рассказала, что 5 апреля около семи часов вечера ушел из дома на улице Коммунаров и до настоящего времени не вернулся ее 12-летний сын, учащийся пятого класса.



Приняты меры к розыску несовершеннолетнего.



Напомним, как уже сообщалось, сегодня ночью стало известно о пропаже 10-летнего мальчика, жителя города Новая Ладога. Саша ушел гулять накануне в два часа дня и не вернулся домой.