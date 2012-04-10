Ночной пожар в Невском районе унес четыре жизни

Трагедией закончился пожар, произошедший в ночь на 10 апреля в Невском районе по адресу: ул. Московская-Сортировочная, д. 21. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС, сообщение о возгорании в 2-этажном жилом доме поступило на пульт дежурного «01» около четырех часов утра.

Спустя считанные минуты к месту вызова прибыли пожарные расчеты. К этому времени огнем уже были охвачены одна из комнат и коридор 6-комнатной коммунальной квартиры, расположенной на первом этаже здания. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали двух женщин: 1979 и 1955 годов рождения. Первая получила ожоги 60 % поверхности тела, вторая – отравление угарным газом. Обе они были госпитализированы. Также в ходе работ по тушению из дома при помощи спасательных устройств были эвакуированы 15 человек. С огнем удалось справиться в течение получаса.



В итоге полностью выгорели 10-метровая комната и коридор площадью 7 кв. метров, частично обгорела обстановка соседней комнаты. На месте пожара были обнаружены тела четырех погибших: двоих детей (девочки 1 год, 8 месяцев, и 8-месячного мальчика) и предположительно двоих мужчин.



Причины и обстоятельства трагедии выясняют дознаватели.



