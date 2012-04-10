Не бросил бы окурок - не платил бы 600 млн рублей

Мировой суд Иволгинского района Бурятии обязал местного жителя выплатить 581,6 млн рублей за лес, выгоревший по его вине. Помимо этого, обвиняемый приговорен к одному году исправительных работ.



Ему будут удерживать 10% заработка в пользу государства.

11 июня 2009 г. обвиняемый, находясь на поле в местности Ута-Булаг недалеко от села Ключи, бросил непотушенную сигарету на сухую траву. Увидев, что трава загорелась, и огонь перебросился на лес, он скрылся, сообщает «Интерфакс».

Его поступок привел к повреждению леса на площади 1945 га, ущерб Иволгинскому лесничеству составил 581 млн 683 тыс. 612 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



