На Ставрополье в Минводах и в Анчикулаке уничтожены девять боевиков

В Ставропольском крае в Минеральных Водах сегодня рано утром уничтожены пятеро боевиков.Столкновение между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов произошло в многоквартирном доме № 18 по улице Железнодорожная.

По данным полиции, боевики были блокированы на четвертом этаже.В квартире, где находились боевики, были изъяты пять автоматов. Потерь среди населения и сотрудников правоохранительных органов нет. Режим контртеррористической операции в районе, где ликвидировали боевиков, не вводился.

В ночь на вторник в населенном пункте Ачикулак Нефтекумского района правоохранители попытальсь остановить автомобиль для проверки документов, но неизвестные открыли огонь из машины. В результате ответным огнем злоумышленники были убиты. По предварительным данным, уничтожены четверо боевиков, передает Интерфакс.

В ходе предварительного осмотра в автомобиле был обнаружен автомат и самодельное взрывное устройство.В настоящее время в Минводах и в Ачикулаке работают следственные группы из числа следователей и криминалистов СУ СК РФ по краю.