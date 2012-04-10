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Жители Забайкалья уличили местную полицию в пытках задержанных

10 апреля 2012, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Забайкалья уличили местную полицию в пытках задержанных

Жители Забайкалья уличили местную полицию в пытках задержанных. Правозащитники провели собственное расследование и установили, что в полиции в Могочи пытали электротоком, засовывали спицы в уши, надевали противогаз и душили, а также угрожали  изнасилованием.

Представители межрегиональной правозащитной Ассоциации «Агора» рассказали «АН» подробности. Читинец Павел Лоншаков утверждает, что дважды в жизни подвергался насилию со стороны полицейских. Причем оба раза его заставляли признаться в одних и тех же кражах. Последний случай произошел 16 марта этого года.

По словам Лоншакова, в Могочи их с другом буквально вытащили с поезда полицейские. Доставили в местное ОВД и заставляли признаться в краже, которую Лоншаков не совершал. Парень сообщил правозащитникам, что сначала его били по голове, а чтобы не было гематом, наносили удары сквозь толстую черную папку. Затем, по его словам, правоохранители надели ему на голову противогаз и начали душить, зажимая шланг от противогаза, пока мужчина не потеряет сознание. Павел посчитал: эту пытку они повторяли восемь раз. Затем стражи правопорядка придумали новый способ заставить задержанного написать явку с повинной. Молодой человек утверждает, что они подымали его закованные спереди руки вверх и заводили за голову так, что наручники стали его душить. После этого парня кинули на пол и начали бить ногами в живот.

После своей первой встречи с полицией в 2011 году, когда, со слов Лоншакова, его также сильно избили и угрожали при следующей встрече изнасиловать, Павел носил с собой лезвие от одноразовой бритвы. Он собирался покончить с собой в случае, если полицейские все же соберутся исполнить свою угрозу. Не вынеся издевательств, Павел порезал себе руки лезвием от одноразовой бритвы, сотрудники полиции на это предложили ему нож, а сами, по его словам, хладнокровно продолжили издевательства.

Со слов Лоншакова, полицейские стали пытать его электротоком: засовывали оголенные провода в розетку, а другой конец подносили в бедрам. И так продолжалось до 5 раз. Парень не выдержал и написал явку с повинной. Павел утверждает, что только после этого ему, истекающему кровью, вызвали «скорую помощь». Через несколько часов в кабинете следователя молодой человек вновь попытался отказаться от своих показаний. Тогда его снова забрали оперативники и, по словам потерпевшего, начали угрожать, что изнасилуют резиновой дубинкой, а потом определят в «опущенную камеру». «Знаешь, что такое ментовской беспредел? Мы это можем», - вспоминает слова полицейских Лоншаков. «Сразу после этих слов я, реально опасаясь самой страшной для себя пытки и унижения, согласился дать следователю те показания, которые из меня выбивали оперативники», - пояснил он.

Парень дал признательные показания в присутствии матери и адвоката. Оба раза Павел обращался в Следственный комитет. В 2011 году ему отказали в возбуждении уголовного дела. С момента подачи последнего заявления прошло уже три недели, а ответа Лоншаков пока еще не дождался.

Еще одно заявление забайкальским правозащитникам также пришло из Могочи. Андрей Пегов рассказал, что в феврале 2009 года его с приятелями избили полицейские. Начали еще в квартире, в которой собрались на встречу друзья. Андрей утверждает, что били дубинками и гитарой одного из ребят. «На полу мы лежали около 30 минут. Все это время сотрудники топтались на наших телах, ходили по ним как по полу», - рассказывает Андрей.

Затем их повезли в дежурную часть. Кого допрашивать первым, выбирали по игральным картам. Карта выпала на Андрея. Его повели в один из кабинетов, и, как сообщил Пегов, поставили в позу «ласточки» и начали душить противогазом, пускали в шланг табачный дым, заставляли дышать ацетоном. Не достигнув своей цели, полицейские начали засовывать в уши парню предмет, «напоминающий металлическую спицу». Пытки прекратились лишь через три часа. Парень с трудом дошел до дома, родственники вызвали ему скорую помощь. Через несколько дней парень написал заявление в прокуратуру. Позже парень примирился с полицейскими и забрал свое заявление.

Напомним, юристы Межрегиональной правозащитной Ассоциации «Агора» продолжают принимать звонки с жалобами на неправомерные действия полицейских. Каждый пострадавший от рук сотрудников, в любое время суток сможет получить квалифицированную юридическую помощь по номеру 8-800-777-01-01. Звонки бесплатные. Всего за три недели работы федеральной «горячей линии» о насилии полицейских поступило 88 звонков из 31 региона России.

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