В Приморье в Артеме 14-летнего ребенка убило школьными воротами

В Приморье на стадионе школы № 2 в городе Артеме произошла трагедия - погиб 14-летний ребенок. На подростка упали футбольные ворота. В результате полученной черепно-мозговой травмы школьник умер на месте.

В понедельник, 9 апреля, около 19 часов подросток вместе с друзьями играли в футбол на спортивной площадке на территории школыпо улице Ворошилова. Во время игры паренек стоял на воротах.

Они были прикреплены к земле только с одной стороны. Школьник запрыгнул на ворота, чтобы подтянуться и сделать подъем с переворотом, но масса его тела перевесила футбольные ворота. Мальчик упал на землю , и в это время на него упали металлические футбольные ворота.

По данным полиции города Артема, друзья пытались оказать ему первую медицинскую помощь.Но ребенок получил травмы не совместимые с жизнью и скончался до приезда скорой помощи.

Старший помощник руководителя СКР по Приморью Аврора Римская сообщила, что приморские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летнего мальчика.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".