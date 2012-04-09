В Одинцово автомобиль столкнулся с электричкой

Руководитель службы корпоративных связей Московской железной дороги Владимир Мягков сообщил, что в понедельник в подмосковном Одинцово столкнулся с электричкой легковой автомобиль.

Владимир Мягков рассказал: "Сегодня в 16:35 легковой автомобиль Nissan выехал на пешеходный переход на 23-м км железной дороги в районе станции Одинцово, в результате чего произошло столкновение с электропоездом, следовавшим маршрутом "Голицыно – Икша". По его словам, водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия.

Представитель РЖД также отметил, что "пассажиры электрички в результате ДТП не пострадали, однако была повреждена опора контактной сети, из-за чего было задержано несколько электропоездов, от 13 до 36 минут", - цитирует его РИА Новости.