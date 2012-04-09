Паводок в Самарской области - объявлен режим ЧС

В Самарской области - паводок, в четырех районах из 27 объявлен режим чрезвычайной ситуации. Больше остальных пострадали Волжский, Пестравский, Красноармейский и Большеглушицкий районы. Эвакуированы 283 человека.

Введение режима ЧС на территории области позволит обеспечить своевременное финансирование мероприятий по ликвидации последствий паводка в муниципальных районах с использованием средств резервного фонда области.

Из-за резкого потепления в области осложнилась паводковая ситуация, снег еще не растаял, а температура воздуха поднялась уже до 19 градусов тепла. Сейчас в зоне риска находятся 65 населенных пунктов с общим населением 50 тысяч человек. Затоплению могут подвергнуться сельскохозяйственные угодья площадью более 150 тысяч гектаров. В зоне риска 32 участка нефтепровода, более 20 километров автодорог и 5 мостов, передает ИТАР-ТАСС.